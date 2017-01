11:47, 21 Janar 2017

Në Prishtinë është mbajtur një protestë e organizuar nga Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës kundër gjuhës seksiste dhe denigruese ndaj grave nga politikanët kosovarë.

Igballe Rugova ka thënë se RRGK solidraizohet me të gjitha gratë anembanë botës për të protestuar kundër gjuhës seksiste të presidentit të ShBA-së, Donald Trump, njofton Klan Kosova.

“Sot i jemi bashkuar këtij marshi që po ndodhë në të gjithë botën dhe e lidhim edhe me cështjet që kanë të bëjnë me Kosovën. Edhe tek ne, vitin e kaluar, ka nisur një gjuhë seksite ndaj grave. U themi të gjithëve ‘stop’. Mjaft më me atë gjuhë”.

