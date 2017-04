14:22, 18 Prill 2017

Një donacion në vlerë prej mbi 38 mijë eurosh ka pranuar sot shkolla ”Thimi Mitko” në Gjilan.

Kjo shumë e të hollave iu dhurua kësaj shkolle nga organizata italiane ”Trentina in aiuto per i Balcani”, ku rol të rëndësishëm patën dhe mërgimtrët nga Kosova, njofton Klan Kosova.

Ky është kontigjenti i parë me inventarë për kushte më të mira për nxënësit e kësaj shkolle, ndërsa gjatë të ardhmes do të ketë edhe kontigjente të tjera që do të vijnë për këtë shkollë, sipas planifikimit të organizatës dhe gjithnjë në bazë të kërkesës së shkollës.

Gjatë pranimit zyrtar të donacionit, kryesuesja e Kuvendit të Komunës së Gjilanit, Valentina Bunjaku-Rexhepi, ka falënderuar këtë organizatë për donacionin të cilin e ka vlerësuar shumë të rëndësishëm për mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe përmirësimin e kushteve për nxënësit, njofton Klan Kosova.

Kurse, Jyksele Gjinolli, drejtoreshë e “Thimi Mitko”, ka thënë se përzgjedhja e projektit të shkollës është një krijim i vetëbesimit dhe angazhimit më tutje, falë edhe mbështetjes së bashkatdhetarëve tanë dhe organizatës italiane, që sipas saj krijojnë kushte krejtë tjera për nxënësit e shkollës.

Ajo po ashtu ka bërë të ditur se inventari i ardhur në këtë shkollë krijon kushte jashtzakonisht të mira dhe gjithnjë do të mbetet si një mbështetje shumë e madhe e kësaj shkolle nga organizata tashmë mike e përhershme e shkollës sonë, e nxënësve, mësimdhënësve dhe e prindërve.

Kurse, Nazim Berisha, përfaqësues i organizatës italiane, ka thënë se për më shumë se 8 vjet janë duke kontribuar në arsimin dhe shëndetësinë kosovare, me qëllim të përmirësimit të kushteve në shkolla dhe spitale, sepse, siç ka thënë ai, janë dy shtyllat kryesore të një shoqërie të fuqishme, njofton Klan Kosova.

