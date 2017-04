23:56, 4 Prill 2017

Kryeministrja britanike Theresa May qëllimisht ka shmangur kodin e veshjes për gra në Arabinë Saudite, pasi që ka zbritur shkallëve të aeroplanit duke shfaqur flokët e saj.

Ajo ka shkuar në Riad të Arabisë Saudite që të takohet me princin trashëgimtar dhe zyrtarë të tjerë, pa e vënë shaminë e saj.

May ka thënë edhe më herët se ajo do të bëhej model për gratë e shtypura në Arabinë Saudite, shkruan The Independent, transmeton Klan Kosova.

Me këtë veprim, ajo ndjek hapat e figurave të tjera politike Hillary Clinton dhe Michelle Obama, që kanë refuzuar ta respektojnë kodin e veshjes për gra në këtë vend.

Theresa May hat-less – and head scarf-less – in Saudi Arabia pic.twitter.com/UQlg1kZ0nv — Jason Groves (@JasonGroves1) April 4, 2017

