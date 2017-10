9:49, 3 Tetor 2017

Themeluesit e Route 91, festivali ku ndodhi sulmi i tmerrshëm në Las Vegas, kanë folur pas kësaj tragjedie, transmeton Klan Kosova.

“Në emër të të gjithë anëtarëve të Route 91 Harvest, ne jemi tërësisht të shkatërruar nga ngjarja që ndodhi mbrëmjen e së dielës”, filloi deklarata.

“Lutjet tona më të thella shkojnë për të plagosurit dhe të vdekurit dhe të dashurit e tyre, sulmi i pakuptimtë mori jetën e fansave tanë. Mirënjohja jonë shkon për shërbimet emergjent, rojet e sigurisë dhe fansat për aktet e tyre trimërie ndërsa po përpiqeshin të ndihmojnë të tjerët”.

Ata përfunduan me një mesazh të fuqishëm.

“Ndërsa ne po përpiqemi të ecim përpara, nuk do të harrojmë këtë ditë. Ne nuk do të lejojmë që urrejta të fitojë mbi dashurinë. Ne nuk do të mundemi nga dhuna e pakuptimtë. Ne do të nderojmë shpirtrat që kanë humbur, për shkak se ka rëndësi”.

59 persona kanë vdekur dhe mbi 500 të tjerë janë plagosur.

