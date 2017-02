23:12, 10 Shkurt 2017

Si duket këngëtarit The Weeknd, i pëlqejnë shumë vajzat zeshkane.

Ai është përfolur shumë kohëve të fundit, pasi ka filluar lidhjen me Selena Gomez, transmeton Klan Kosova.

Më parë ai ishte në lidhje me supermodelen, Bella Hadidi.

Por të ejtën në një restorant ai është parë me një zeshkane tjetër, që nuk ishte as Gomez e as Hadid.

Ai ishte së bashku me ish Miss SHBA e vitit 2010, Rima Fakih, por asgjë më tepër së shoqëri nuk ka në mes të tyre. Bukuroshja sipas TMZ, është e martuar me menaxherin e këngëtarit, Tony Sal.

