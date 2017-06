20:15, 12 Qershor 2017

Bendi The Killers mbajtën koncert këve vikend në Borgata të Atlantic City me ç’rast debutuan me këngën e tyre të re.

Ata kënduan “Run For Cover” para fansave të tyre në qytetin turistik.

Brandon Flowers nga ky grup tha se kjo këngë është tetë vjet e vjetër dhe tha se kurrë nuk i ishte kutjuar teksti siç duhet, por si duket tani ai do t’ia dalë me këtë”.

Ai e sheh këtë këngë si mjaftueshëm të mirë për ta pasur në albumin e tyre të ri .

Interesante