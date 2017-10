15:53, 1 Tetor 2017

Presidenti Hashim Thaçi gjatë qëndrimit në SHBA, ka zhvilluar disa takime, ndër to edhe atë me zëvendëspresidnetin Mike Pence.

Por në këtë takim, Pence e ka befasuar Thaçin, duke ia prezantuar dy shqiptarë që punojnë aty, ka treguar vetë Thaçi, përcjellë Klan Kosova.

“Pas takimit të ngrohtë dhe përmbajtjesor, zv. Presidenti Pence, me shumë krenari, më

tha: ” zoti President, tani do të kem nderin që t’ju njoftoj me dy të rinj me origjinë nga Kosova, Yll dhe Ylber Bajraktarin. Ata punojnë me ne në Shtëpi të Bardhë”.

“Sigurisht, m’u bë zemra mal me të arriturat e tyre.Ylli dhe Ylberi, me punë dhe vetëmohim, pa të njofshëm e pa hile, arritën në majat e administratës amerikane”, ka thënë Thaçi.

“Njëkohësisht, kjo flet edhe për zemrën e madhe dhe të hapur të popullit amerikan, e cila, mbi të gjitha, e çmon punën, guximin dhe besnikërinë.Yll dhe Ylber, jam krenar me ju! Ju priftë e mbara gjithmonë!, ka thënë ai.





