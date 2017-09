17:05, 30 Shtator 2017

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka takuar këtë të shtunë ish zëvendës presidentin e SHBA-së, Jose Biden.

“Gjatë qëndrimit në SHBA, pata kënaqësinë ta takoj mikun tim dhe të Kosovës, ish zv. Presidentin Joe Biden”.

“Në ditët tona më të vështira, Biden ishte zëri ynë. I tillë do të mbetet përgjithmonë”, ka thënë Thaçi.

“Përjetësisht do t’i jemi mirënjohës zotit Biden dhe familjes së tij, me të cilën Kosova ka lidhje të veçantë, ashtu siç është e veçantë dhe e përjetshme miqësia e jonë me SHBA-në”, ka shkruar ai në Facebook.

