10:51, 15 Janar 2017

Presidenti i vendit Hashim Thaçi, ka komentuar edhe njëherë çështjen e sjelljeve të Serbisë në raport me Kosovën duke iu referuar trenit të nisur nga Beogradi për në Mitrovicë.

Në një postim të publikuar në llogarinë e tij në Twitter, Thaçi ka thënë se shpreson që Serbia ka marr një mësim rreth provokimeve që po bën në drejtim të shtetit të Kosovës, njofton Klan Kosova.

”Hope lessons are learned from this provocation. Good neighbours don’t intrude w/ extremist projects, they dialogue”.

”Shpresoj se u kuptua mësimi nga ky provokim. Fqinjt e mirë nuk ndërhyjnë me projekte ekstremiste, ata dialogojnë”, është shprehur Presidenti Thaçi, njofton Klan Kosova.

