10:42, 4 Maj 2017

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi është takuar me ministren e Punëve të Jashtme të Suedisë, Margot Ëallstrom.

Kryediplomatja suedeze pos takimit me Thaçin gjatë vizitës së saj në Kosovë, do të takohet edhe me kryeministrin Isa Mustafa dhe ministrin e Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj, njofton Klan Kosova.

