16:10, 2 Qershor 2017

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se Kosova dhe Kroacia kanë raporte tradicionalisht shumë të mira dhe në themelet e shtetit të Kroacisë janë djersa, mundi dhe gjaku e djemve të Kosovës, të cilët kanë luftuar për liri dhe pavarësinë të Kroacisë.

“Kroacia mbështet fuqishëm zhvillimin e Kosovës, mbështet fuqishëm themelimin ushtrisë së Kosovës sipas kritereve dhe standardeve të NATO-s dhe në koordinim me NATO dhe partner tjerë ndërkombëtar”, ka thënë ai për Radio Kosovën, duke shtuar se Kroacia do të jetë mbështetëse edhe në procesin e njohjeve të reja të Kosovës dhe në anëtarësim në organizata ndërkombëtare.

Presidenti i vendit ka theksuar se shqiptarët në Kroaci përfaqësohen në Kuvendin e Kroacisë dhe luajnë rol të rëndësishëm atje. Thaçi ka folur edhe për vizitën e tij në Slloveni, ku ka treguar se për pak qaste do të zhvilloi një takim zyrtar me presidentin slloven, Barut Pahor.

“Pas përfundimit të vizitës në Kroaci, një vizitë e shkëlqyer e bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve, tani do të vazhdojë takimet zyrtare me presidentin slloven, Pahor ku do të bisedojmë për bashkëpunimin në nivel politik, diplomatik, ekonomik, të arsimit dhe sfera tjera institucionale”, ka shtuar ai.

Sipas Thaçit, Kroacia dhe Sllovenia janë mbështetëse të fuqishme të shtetit të Kosovës që e kanë njohur nga të parat shtetin e Kosovë. “Prandaj është jetike për venin tonë që kultivoj këto raporte të miqësisë që Kosovën do ta dërgojnë drejt familjes euroatlantike”, ka thënë ai.

Thaçi ka thënë se ai do të merr pjesë edhe në Samitin e liderëve të rajonit, ku do të marrin pjesë mbi 10 presidentë të rajonit, derisa mysafir special do të jetë presidenti i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier.

“Pjesëmarrja e presidentit të Gjermanisë në këtë Samit është një shpresë se ardhmja evropiane e ronit kalon përmes portës së Berlinit. Prandaj dua të besoj që ky takim i presidenteve të rajonit do të jetë një mundësi e thellimit të bashkëpunimit të shteteve tona”, ka theksuar Thaçi për Radio Kosovën.

