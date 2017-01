9:27, 8 Janar 2017

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka përgëzuar liderët e partive shqiptare në Maqedoni për arritjen e një platforme të përbashkët.

“I përgëzoj liderët e partive shqiptare në Maqedoni për bashkimin e tyre rreth një platforme, e cila siguron se do të punohet edhe më fuqishëm për realizimin e të drejtave të shqiptarëve, por edhe hap perspektivën evropiane të Maqedonisë”, ka shkruar Thaçi në llogarinë e tij në Facebook, transmeton Klan Kosova.

I pari i vendit ka thënë se me këtë bashkim, partitë shqiptare në Maqedoni kanë dëshmuar se interesat kombëtare dhe shtetërore janë më të larta se ato individuale dhe partiake.

“Ky duhet të jetë një shembull dhe frymëzim për të gjithë”, ka përfunduar ai.

Gjatë ditës së djeshme, partitë shqiptare në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim, koalicioni “Rilindje me Besë”, Aleanca për Shqiptarët dhe Partia Demokratike Shqiptare kanë nxjerrë një platformë të përbashkët ku thuhet se angazhohen për ngritjen e statusit të shqiptarëve në Maqedoni në popull shtet-formues, me gjuhë zyrtare, e cila do të kishte statusin e barabartë me gjuhën maqedonase dhe zgjidhjen e shumë çështjeve tjera etnike.

