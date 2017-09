14:47, 15 Shtator 2017

Presidenti, Hashim Thaçi ka pritur kryeministrin e ri Ramush Haradinaj.

Pas këtij takimi, Thaçi ka thënë se po fillojnë një fazë të re të angazhimeve institucionale, fazë që përshpejton procesin e integrimeve euroatlantike.

“Me Haradinajn biseduam për vazhdimin e reformave demoraktike”, ka thënë Thaçi, njofton Klan Kosova.

Thaçi më tej është pyetur për demarkacionin, por që është shmangur duke u përgjigjur për liberalizimin e vizave dhe formimin e Forcave të Armatosura.

“Prioritet janë të përbashkëta dhe pres, edhe nga kryeministri edhe kuvendi dhe spektri politik, që të gjitha të jemi të përkushtuar që të ndodhë liberalizimi i vizave”, ka thënë Thaçi.

“Do t’i ndihmojmë njëri – tjetrin që të lëvizim më shpejtë. Është fokus i yni i domosdoshëm dhe prioritet i të gjithë neve, themelimi i Forcave të Armatosura të Kosovës. Nuk do të lejojmë askënd të vë veto në rast të vonesave për ndryshimet kushtetuese”, ka thënë ai.

Thaçi po ashtu ka shtuar se është meritë e partive politike formimi i kuvendit dhe qeverisë, pa presion ndërkombëtar – veprim të cilin ai e ka quajtur kulturë të re në vend e që duhet vlerësuar nga të gjithë.

“Ne diskutuam me Haradinajn për angazhimet që do të kemi për përshpejtimin e integrimit në BE, NATO dhe OKB”.

“Kam besim të plotë që gjërat që kanë mbetur për të kryer do të kryhen. Jam optimist”.

Thaçi në fund ka thënë se raportet me Malit të Zi dhe Kosovës janë strategjike.

“Raporti me Malin e Zi është strategjik, i fqinjësisë së mirë dhe orientimi euroatlanikt, nuk ka dilema ndërshtetërore në raportet me Malin e Zi” ka pohuar ai, duke mos komentuar zgjidhjen e demarkacionit me shtetin fqinj.

