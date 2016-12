11:49, 23 Dhjetor 2016

Presidenti Hashim Thaçi, ka thënë se muri që u ndërtua në Mitrovicë në fillim të muajit dhjetor, do të largohet nga aty.

Këtë deklaratë ai e ka dhënë gjatë fjalimit të tij vjetor në Kuvendin e Kosovës, ku raportoi për punët që ka kryer gjatë këtij viti sa ishte president i vendit.

“Muri nuk do të qëndrojë aty e askund tjetër, as nuk do të shkurtohet e as zgjatet, ai nuk do të ekzistojë, do të hiqet nga baza”, ka thënë Thaçi, raporton Klan Kosova.

Ai ka treguar disa nga të bëmat e tij që nga shkurti i këtij viti e deri më tash, duke përmendur se ishte një president që ka kërkuar zbatimin e ligjit, luftimin e krimit e korrupsionit dhe ka iniciuar edhe reformën zgjedhore.

