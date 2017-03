18:44, 8 Mars 2017

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi gjatë një konference të jashtëzakonshme është shprehur i vendosur sa i përket transformimit të FSK-së në ushtri, njofton Klan Kosova.

Sipas Thaçit ky projekt do të përmbyllet me sukses në koordinim të plotë me SHBA-në dhe NATO-n.

“Kam besim të plotë pasi projekti do të përmbyllet me sukses në koordinim me partnerët tanë ndërkombëtarë”.

“Të gjithë e kuptojnë domosdoshmërinë e këtij transformimi dhe nuk mund të jemi pjesë e NATO-s pa ushtri”, ka thënë Thaçi.