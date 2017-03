11:46, 14 Mars 2017

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi është shprehur i bindur se deputetët e Kosovës nuk do ta lënë Kosovën pa ushtri pasi sipas tij ky është vullneti i qytetarëve, njofton Klan Kosova.

“Ju takon deputetëve të kuvendit të Kosovës që të marrin vendimin e merituar për tranformimin e FSK-së në ushtri”.

“Unë jam i bindur që deputetët e Kosovës nuk do të lënë Kosovën pa ushtri”.

Thaçi në tryezën “Misioni ushtarak për FSK-në” ka ritheksuar se anëtarët e listës serbe janë të detyruar nga Beogradi që të mos e votojnë transformimin e FSK-së në ushtri.

“Përfaqësuesit politik të një komuniteti në Kosovë nuk kanë qenë të gatshëm”.

“Anëtarët e listës Srpska e kanë bërë të ditur shumë herë që janë të detyruar nga Beogradi që të mos votojnë themelimin e Ushtrisë së Kosovës”.

“E kemi për detyrë që të ndërtojmë kapacitetet mbrojtëse për të ruajtur sovranitetin tonë”.

“Transformimi i FSK-së do të jetë proces që do të zhvillohet gradualisht dhe do të jetë gjithëpërfshirës”.

Thaçi ka thënë që duhet të sigurohen që Kosova të thellojë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë, njofton Klan Kosova.

“Unë e kam për detyrë që të sigurohem që Kosova të thellojë bashkëpunim me NATO-n dhe SHBA-të”.

“Sepse vetë ekzistenca dhe funksionimi i shtetit tonë është rezultat i përpjekjeve tona të përbashkëta”, ka thënë Thaçi.

