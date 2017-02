23:34, 2 Shkurt 2017

Ylli Hoxha nga Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se muri dhe provokimet tjera serbe në veri të Kosovës janë produkte të procesit negociator të Brukselit.

Ai ka deklaruar se Serbia nuk ka dashur ta mbajë murin, por që ta përdor atë mur për të përfituar dicka tjetër, sic bën zakonisht, njofton Klan Kosova.

“Muri është vetëm një nga eksponatet e repertoarit e sabotimit të shtetit që Serbia përdorë ndaj nesh. Ka një rrjedhë të zhvillimeve me të cilat Serbia përdorë një taktikë negociatore. Në këtë kurth ne kemi rënë vazhdimisht dhe ajo e ka përdorur sistematikisht. Qëllimi i Serbisë nuk ka qenë mbajtja e murit, por vetëm hapja e një teme, me qëllim që ta shkëmbejë me dicka tjetër”.

Hoxha më tutje është marrë edhe me presidentin Hashim Thaci, duke theksuar se ai krijon kriza, sepse do që ai të dalë në publik si zgjidhësi i tyre.

“Derisa Serbia këtë e bënë në interes nacional, Hashim Thaci e përdorë në interes personal. Ai inicion kriza që më pas të bëhet zgjidhësi i tyre. Ai e përdor veriun e vendit për të avancuar agjendat e veta. Nuk duhet lejuar që këto cështje të jenë kompetencë ekskluzive e tij. Serbia shpenzon qindra miliona euro në armatim, krahasuar me ne që harxhojë rreth 50 milionë”.

“Muri, treni, barrikadat, janë produkte të një dialogu të dështuar. Serbia nuk ka nevojë të intervenojë ushtarakisht në veri, sic po thuhet, sepse ajo tashmë e ka kontrollin. Kosova duhet të ketë projekt serioz të shtetndërtimit, në mënyrë që ta shtrijë kontrollin në atë pjesë”. /klankosova.tv

