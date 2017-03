20:40, 1 Mars 2017

Presidenti Hashim Thaçi, të mërkurën thirri takim konsultativ të trupës se Komisionit për të Vërtetën dhe Pajtimin, komision ky të cilin e inicioi vetë.

Këtu i pari i shtetit, shpjegoi se Komisioni, kurdo që edhe zyrtarisht themelohet, do të jetë i paanshëm dhe gjithëpërfshirës, por që as edhe njëherë nuk do të merr rolin e drejtësisë.

Përpos kësaj, Thaçi, tha se ndërkombëtarët, janë përkrahës të mëdhenj të Komisionit, që do synojë të gjejë të Vërtetën dhe Pajtimin, por vetëm brenda komuniteteve në Kosovë.

E këtu, të paktën simbolikisht, ndodhi një pajtim mes presidentit dhe një përfaqësuesit të shoqërisë civile.

Kronikë nga Besnik Tahiri

Interesante