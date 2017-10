“…Edhe një herë e ritheksoj që qëndrimi i Bashkimit Evropian është absurd dhe i turpshëm në raport me qytetarët e Kosovës dhe institucionet e Kosovës”

13:21, 14 Tetor 2017

Presidenti Hashim Thaçi ka kritikuar ashpër qasjen e Bashkimit Europian në raport me Kosovën, duke e cilësuar si qëndrim absurd dhe të turpshëm, duke theksuar se vendi ka kërkuar trajtim të barabartë me fqinjët, jo dyfishim të kritereve për heqje vizash.

Thaçi për DW ka deklaruar se janë plotësuar krejt kërkesat, veç miratimit të demarkacionit, që sipas tij, i është vënë si kriter padrejtësisht Kosovës, duke nënvizuar se beson që ky ka qenë kurth i Komisionit Europian për të shtyrë liberalizimin e vizave për kosovarët, njofton Klan Kosova.

“Unë nuk isha kritik, unë e thashë atë që është e vërtetë dhe kjo e vërtetë ndoshta dikujt edhe mund t’i dhembë, natyrisht se pastaj ka interpretime të ndyshme herë keqkuptime e herë keqinformuese. Edhe një herë e ritheksoj që qëndrimi i Bashkimit Evropian është absurd dhe i turpshëm në raport me qytetarët e Kosovës dhe institucionet e Kosovës”.

“Ne nuk kemi kërkuar as më pak e as më shumë sesa të trajtohemi barabart sikurse vendet e tjera të rajonit e jo të dyfishohen kriteret. Megjithatë prej 95 kritereve për liberalizimin e vizave, 94 prej tyre i kemi plotësuar, ka mbetur edhe ratifikimi demarkacionit me Malin e Zi dhe për këtë jemi të vetëdijshëm që pa impelmentimin e këtij kriteri nuk ndodhë liberalizimi i vizave nga BE-ja”.

“Ky kriter i është vënë Kosovës padrejtësisht dhe në mënyrë befasuese nga BE-ja që unë mendojë që më tëpër sesa kriter për implementim, ka qenë kurth politike nga Komisioni Evropian që ta shtyjë edhe më tutje liberalizimin e vizave për Kosovën. Prandaj mendojë se BE-ja duhet të fillojë të ndryshojë qasje në raport me Kosovën”.

Interesante