Presidenti Hashim Thaçi, është dakorduar me Shefen e Diplomacisë së Bashkimit Europian, Federica Mogherinin në një qëndrim.

Ai ka thënë se pajtohet se bashkë me serbët duhet ndërtuar ura dhe jo mure, deklaratë kjo që Mohgerini e ka dhënë pasi muri në pjesën veriore të Mitrovicës që u ndërtua në dhjetor të vitit të kaluar u rrëzua.

“Muri ndarës në urën e Mitrovicës tani është rrëzuar. Pajtohem me Mogherinin, duhet të punojmë që të ndërtojmë ura dhe jo mure. Dialogu funksionon”, ka shkruar Thaçi në profilin e tij në rrjetin social Twitter.

The divisive wall by the bridge in Mitrovica is now down. Agree w/ @FedericaMog, we must work to build bridges, not walls. Dialogue works!

