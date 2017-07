14:39, 1 Korrik 2017

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka shkruar në Facebook se anëtarësimi në Bashkimin Europian dhe NATO është një rrugë e paalternativë tjetër për Kosovën.

Për këtë, Thaçi ka shkruar se duhet vizion e guxim.

“Kurrë më shumë se tani ka nevojë për vendosmëri, guxim, vizion dhe lidership për të shtyrë agjendën e anëtarësimit të shteteve të Ballkanit në BE dhe NATO. Kosova është plotësisht e orientuar dhe me kohë ka pranuar dhe punon për të avancuar vlerat perëndimore civilizuese. Prandaj, anëtarësimi i Kosovës në BE dhe NATO nuk ka asnjë alternativë tjetër”.

klankosova.tv