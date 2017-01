15:50, 17 Janar 2017

Carlos Tevez u bë futbollisti më i paguar në botë para disa javësh, teksa pranoi që të transferohej në Kinë për të përfituar shumën 38 milionë euro në vit.

Pas kritikave të shumta që erdhën në drejtim të tij, ka qenë vetë argjentinasi, i cili ka shpjeguar arsyen e largimit nga Boca Juniors, shkruan Albeu.

“Duhej të isha 100%, nuk mund të isha në 99% të mundësive të mia, sepse përndryshe do të ishte diçka e keqe për klubin. Kjo ndodhi me mua, gjithnjë mendoja se nëse nuk do të isha në formë 100%, do të largohesha”.

Kjo deklaratë me siguri që nuk i ka pëlqyer drejtuesve kinez, të cilët e morën për të dhënë maksimumin.

