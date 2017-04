15:00, 25 Prill 2017

Natalie Portman është rikthyer.

Ajo pasi është bërë nënë në muajin shkurt me fëmijën e saj të dytë me Benjamin Millepied, është kthyer për një sesion fotografish në Beverly Hills të Kalifornisë.

Portman është parë në formë të mrekullueshme derisa kishte veshur një fustan me lule dhe e kishte kombinuar me një palë take ngjyrë të zezë, transmeton Klan Kosova.

Ylli i filmit “Jackie” duket se do të ketë punë shumë këtë vit.

Ajo do të paraqitet në serialin “We Are All Completely Beside Ourselves” ashtu si edhe në tre filma.

Portman ka lindur më 22 shkurt vajzën që e ka emëruar Amalia. Ajo kishte deklaruar kohë më parë derisa ishte shtatzënë se akoma nuk kishte vendosur për emrin e vajzës dhe madje as nuk do të vendoste derisa ajo të lindte.

“Duhet ta takoj fillimisht dhe më pas t’i vë një emër”, kishte thënë aktorja gjatë shtatzënisë së saj.