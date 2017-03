20:29, 1 Mars 2017

John Terry ka folur për rivalitetin e madhe mes Jose Mourinho dhe Arsene Wenger.

Të dy këta trajnerë, viteve të fundit kanë pasur shumë përplasje mes vete, sidomos në konferenca për shtyp.

Përplasjet e tyre i bënin edhe më interesant ndeshjet mes Chelsea dhe Arsenalit.

Por sipas John Terryt, mbrojtësit te Chelsea, Jose Mourinho nuk e ka dëshiruar këtë luftë me Wenger, duke hedhur fajin te ky i fundit.

“Jose dëshironte çdo gjë ta bënte të qartë. Atij nuk i pëlqenin këto lojëra fjalësh”, ka deklaruar Terry, duke shtuar se portugezi nuk do të merrej me francezin, nëse ky i fundit do të ndalonte së foluri.

Terry do të luaj kundër Mourinho në FA Cup, në përballjen Chelsea – Manchester United.

