22:46, 25 Janar 2017

Një tërmet me magnidutë 5.4 ballë i shkallës Rihter u regjistrua mbrëmjen e së mërkurës në 76 kilometra në det, përballë brigjeve lindore të ishullit të Kretës.

Banorë të Kretës deklaruan se lëkundja ishte tepër e fortë dhe u ndje në të gjithë ishullin, si dhe në pjesën lindore të Mesdheut.

Ende nuk ka raport për dëme në njerëz, por autoritetet lokale thanë se janë vënë re disa krisje muresh dhe dëmtime të lehta në muret e disa godinave të vjetra, shkruan Top Channel.

Prefektura e lasithit njoftoi se me zbardhjen e ditës do të dërgojë në zonë ekspertët e saj për verifikimin e dëmeve, ndërsa ende nuk ka një vendim nëse do të hapen apo jo shkollat në zonën e prekur nga tërmeti.

