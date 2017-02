12:50, 27 Shkurt 2017

Philip Bilden, kandidati i presidentit amerikan Donald Trump për postin e Sekretarit të Flotës Amerikane, është tërhequr nga kandidatura.

Muajin e kaluar, Trump zgjodhi Philip Bilden, për të drejtuar marinën amerikane, transmeton Klan Kosova.

“Ky ishte një vendim personal i nxitur nga shqetësimet e privatësisë dhe sfida të rëndësishme me të cilat ai përballej në ndarjen e tij nga interesat e tij të biznesit. Edhe pse jam dëshpërurar, e kuptoj dhe e respektoj vendimin e tij.

E di se do të vazhdojë t’i shërbejë kombit tonë në mënyra të tjera. Teksa presidenti realizon vizionin e tij për ndërtimin e ushtrisë sonë, unë presidentit Trump do t’ia rekomandoj një lider i cili do ta administrojë Flotën dhe Forcat Detare”, ka thënë Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Jim Mattis.

