Skuadra nga Old Trafford ka shumë gjasa që ta transferojë mesfushorin e Bluve gjatë verës, pasi tanimë e vetme kërkon shërbimet e tij

11:31, 27 Korrik 2017

Juventus ka vendosur të tërhiqet nga interesimi për të transferuar mesfushorin e Chelsea, Nemanja Matiq, duke e lënë të hapur derën për Manchester United.

Blutë i kanë vënë cmimin prej 50 milionë eurosh përfaqësuesit të Serbisë dhe Zonja e Vjetër nuk ka interes të harxhojë kaq para në të.

Antonio Conte do të ishte i lumtur nëse Matiq do të ribashkohej me ish-shefin e tij, Jose Mourinho, pasi ka siguruar shërbimet e Tiemoue Bakayoko.

