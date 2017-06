11:46, 2 Qershor 2017

Tre të dyshuar meshkuj janë fjalosur me dy të tjerë, dhe derisa viktimat ishin duke u larguar me veturë nga vendi i ngjarjes, njëri nga të dyshuarit ka shtënë me armë zjarri në drejtim të veturës, ku si pasojë ka mbetur i plagosur njëri nga viktimat, i cili është dërguar për trajtim mjekësor në spitalin e Prizrenit.

Ngjarja ka ndodhur dje në fshatin Bllacë të Suharekës.

Në vend të ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar 5 gëzhoja të kalibrit 7.62mm. Njësitë policore kanë arrestuar tre të dyshuarit dhe nga njëri prej tyre është konfiskuar një AK-47. Me vendim të prokurorit tre të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, njofton Klan Kosova.

