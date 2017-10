14:34, 23 Tetor 2017

Lëvizja Vetëvendosje në Kaçanik ka deklaruar se mbrëmë rreth orës 23:00 të natës pasi kanë marrë rezultatet preliminare afër selise së tyre kanë dëgjuar të shtëna më armë zjarri për të cilën ata po supozojnë se kanë ardhë nga simpatizantët e PDK-së, njofton Klan Kosova.

Kjo pasi sipas tyre vetuarat të cilat ata kanë shëtitur në qytet kanë mbajtur simbolet e kësaj partie.

Vetëvendosje ka deklarar se policia ka reaguar menjëherë duke i arrestuar dy persona.

Ndërsa për Klan Kosovën, PDK ka thënë që nuk kanë informacion se simaptizantët e tyre kanë shtënë me armë në qytet, meqë ata kanë qenë duke festuar në një restorant në periferi të Kaçanikut kur ka ndodhur ngjarja.

Në raportin e Policisë së Kosovës është raportuar se në rrugën “Ismail Raka” në Kaçanik është arrestuar një i dyshuar pasi i njëjti ka shtënë me armë zjarri.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse me ç’rast kanë gjetur dhe konfiskuar tri gëzhoja të calibrit 9mm, ndërsa gjatë kontrollit në veturën e të dyshuarit është gjetur dhe konfiskuar arma e llojit TT me një karikator me pesë fishekë të kalibrit 9mm, 27 fishekë të njëjtit kalibër dhe një fotrolle të armës.

