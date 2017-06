11:47, 7 Qershor 2017

Kandidati për kryeministër i koalicionit PDK-AAK-NISMA, Ramush Haradinaj, ka pritur në takim mbi 40 të rinj të cilët i kanë ofruar përkrahje në programin e tij.

Vetë kreu i AAK-së, në një prononcim për media ka thënë se kjo është një vlerë e re që po shtohet, ndonëse zyrtarisht këta të rinj nuk kanë aderuar në AAK, njofton Klan Kosova.

Ndërkohë profesori Artan Haziri, ka thënë se vullnetarisht i kanë ofruar përkrahje Ramush Haradinaj, për arsye që sipas tij është i vetmi që gjatë fushatës nuk ka dhënë premtime të mëdha e të parealizueshme.

Kreu i AAK-së, fushatën zgjedhore do ta vazhdojë në Junik, Deçan e Gjakovë, ndërsa do ta përmbyll në orën 21 në Prishtinë, ku do të takohet me qytetarë të kryeqytetit dhe do t`i prezantojë para tyre kandidatët për deputet.

