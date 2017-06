19:12, 29 Qershor 2017

Inspektorët nga Ministria e Infrastrukturës të premten do të dalin në terren për të shikuar në Ranillug tabelat që janë vënë me shkrim cirilik ditë më parë.

Klan Kosova ka raportuar të mërkurën për vënien e këtyre tabelave, kurse në ministria kanë thënë se do të dalin për të shikuar nga afër se ku janë vendosur këto tabela.

Mustafë Krasniqi që është këshilltar i ministrit Lutfi Zharku ka konfirmuar për klankosova.tv se pasi të shikohen tabelat do të merret edhe një vendim në lidhje me to.

“Inspektorët do të dalin t’i shohin ato shenja që nesër”.

“Do të shihet nëse ato janë vendosur nëpër rrugët që janë nën kontrollin e ministrisë, apo ato i përkasin pushtetit lokal”, ka thënë Krasniqi.

