Janë shumë ushqime me ngjyrë të gjelbër të cilat mund të ndihmojnë organizmin për më shumë energji dhe ta përshpejtojnë metabolizmin tuaj.

Më poshtë janë disa prej tyre:

Kivi

Kivi përmban 85 % të vitaminës C e cila ju jep sasi të mjaftueshmë të vitaminave në baza ditore. Nëse konsumoni vitaminë C rregullisht, kjo ju ndihmon për ata që kanë probleme me kollën dhe personat që vuajnë nga astma, transmeton Klan Kosova.

Avokado

Avokado përmban shumë vitamina dhe minerale, përfshirë edhe vitaminën E. Preferohet për thonjë dhe flokë më të shëndetshme.

Çaji i gjelbër

Preferohet për rifreskim dhe ndihmon në fuksionimin më të mirë për trurin tuaj dhe ul shansat për kancer. Gjithashtu ndihmon në reduktimin e dhjamit dhe uljen e peshës. Është shumë I mirë edhe për relaksim të mendjes dhe trupit. Mund të konsumohet me limon ose mjaltë.

Specat e gjelbër

Kanë shumë pak kalori dhe ndihmojnë në kontrollin e peshës trupore. Nësë dëshironi të humbisni peshë, atëherë mund ti përfshini në dietën tuaj. Përmban vitaminë E dhe B6 që i bëjnë flokët dhe lëkurën më të shëndetshme si dhe përforcon sistemin tuaj imunitar.

Bishtajat e gjelbra

Përmbajnë shumë fibra që ndihmojnë në tretjen e ushqimit. Ndihmon gjithashtu edhe në kontrollin e kolesterolit në trupin tuaj, transmeton Klan Kosova.

Spinaqi

Ka sasi të madhe të hekurit që ndihmon në nivelizimin e hekurit në trupin tuaj. Është një nga ushqimet që preferohet për gratë shtatzëna sepse në atë kohë trupi I tyre ka më shumë nevojë për sasi të hekurit. Ka vitaminë A, vitamin B2, vitamin C dhe vitamin K. Me marrjen e këtyre vitaminave, sistemi imunitar do të përmirësohet dhe muskujt tuaj do të jenë më të fortë.

Trangulli

Përmban 95 % ujë që është shumë i dobishëm për shëndetin tuaj. Kur konsumoni trangull, trupi juaj do të pastrohet nga toksinat, lëkura juaj do të jetë më e freskët dhe do të fitoni më shumë vitamina. Nëse e konsumoni trangullin në mënyrë të vazhdueshme, lëkura juaj do të shkëlqejë.Gjithashtu redukton rrezikun nga kanceri.

Ullinjtë e gjelbër

Janë shumë të pasur me vitamina dhe ndihmojnë në kontrollimin e nivelit të kolesterolit në gjak.

