12:20, 4 Prill 2017

Dieta ketogjene ka arritur kulmin e saj si sjellës i benefiteve shëndetësore që në vitin 1994.

Por ndonëse daton dhe më herët se ky vit, një vakt i llojit të tillë të ushqimit në një kohë është përdorur në mënyrë efektive në trajtimin e epilepsisë, njofton Klan Kosova.

Ushqimi që përmban kjo dietë, nxit përfitime të larta shëndetësore, të tilla si humbje peshe dhe përmirësim i shëndetit të përgjithshëm pasi përveç që preferohet për trajtimin e sëmundjes së epilepsisë, të hash ushqim ketogjen ul sheqerin në gjak në mënyrë dramatike.

Sugjerohet që shumicën e shujtave ta bazoni në bazë të këtyre ushqimeve: Vezë; Mish – proshutë, biftek, mish pule, gjeldeti, mish të kuq; Gjalpë; Djathë; Avokado; Peshk të yndyrshëm si ton, salmon dhe skumbri; Fara dhe fruta me lëvozhgë të fortë – arra, fara të lirit, fara të kungullit, badem, farat çia; Vaj të shëndetshëm si të ullirit, të kokosit po dhe vaj avokadoje; Erëza – piper dhe kripë dhe bimë shëruese; Perime me pak karbohidrate – domate, qepë, speca dhe shumica e perimeve me gjethe të gjelbër.

Por tek disa persona dieta ketogjene është e rrezikshme.

Kjo pasi mund të çojë në rritjen e nivelit të acidit në gjak, e që sjell pasoja të rënda shëndetësore.

Në këtë lloj diete duhet patjetër të eliminohen grupe të shumta ushqimore për të cilat trupi në të shumtën e kohës ka nevojë për to për të qëndruar shëndetshëm.

Është e vështirë për të ndjekur këtë dietë në ngjarje shoqërore ose kur udhëtojnë, dhe nuk është e favorshme për një familje të mbushur me fëmijë, njofton Klan Kosova.

