RamAlbumClub publikoi në rrjetin social Twitter një fotografi ku shihet artisti i madh, Bob Dylan, duke ndenjur me artistin e famshëm irlandez, Shane McGowan.

Kjo fotografi ishte shkrepur pas një koncerti në Dublin, përcjellë Klan Kosova.

Vihet re një veshje moderne e Bob Dylan i cili si duket ecën me kohën, ashtu siç edhe na tregon në këngën e tij që “kohërat po ndryshojnë”.

Bob and Shane MacGowan having a drink after the Dublin show.

Tremendous hoodie pic.twitter.com/nDH44mOtsE

— RamAlbumClub (@RamAlbumClub) May 17, 2017