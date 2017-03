15:26, 11 Mars 2017

Pas dorëheqjes – ende jo zyrtare – të ministrit të Punëve të Brendshme të Shqipërisë, Saimir Tahiri, të cilën e raportuan mediat atje, të hënën priten ndryshime të mëdha në Qeverinë e Shqipërisë, njofton Klan Kosova.

Sipas asaj që shkruan portali i televizionit Top Channel, ndryshimet në Qeverinë e Edi Ramës, nuk kanë të bëjnë me ofrimin e një kompromis për kërkesat e opozitës, simpatizantët e së cilës ende po vazhdojnë të qëndrojnë në çadra.

Burime të Top Channel pranë kryeministrit Edi Rama kanë thënë se “të hënën në Qeveri do të ketë ndryshime të rëndësishme, por këto ndryshime nuk çojnë në një qeveri teknike dhe se kabineti mbetet politik”.

Ndërkohë që protesta e opozitës vazhdon, e bashkë me të edhe kërkesa e Lulzim Bashës për krijimin e një qeverie teknike, si kusht që partitë opozitare të hyjnë në zgjedhjet e 18 qershorit.

Sipas të njëjtave burime, në mënyrë të përsëritur gjatë takimeve me udhëheqësit e fushatës në çdo qark, Edi Rama ka lënë të kuptohet se është i pakënaqur me nivelin e mobilizimit të tyre dhe se kjo mund të çojë në lirimin nga detyra të ministrave që janë njëkohësisht drejtues politikë në qarqe, për t’u fokusuar me kohë të plotë në angazhimin elektoral.

klankosova.tv