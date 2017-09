13:54, 29 Shtator 2017

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” ka njoftuar se viti i ri akademik 2017-2018 fillon të hënën, më 02 tetor.

UP poashtu bën me dije se për studentët e rinj, të gjitha njësitë akademike do të organizojnë ceremoni të mirëseardhjes me rastin e këtij fillim viti.

Me këtë rast, edhe rektori Marjan Dema, i ka uruar stundentëve një vit të mbarë akademik, transmeton Klan Kosova

