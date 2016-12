14:00, 31 Dhjetor 2016

Viti 2016 ishte i paharruar për disa të famshëm nga bota e artit, kjo pasi që shumë fëmijë erdhën në jetë gjatë këtij viti.

Blake Lively dhe Ryan Reynolds kanë mirëpritur vajzën e tyre të dytë, edhe pse ata nuk e zbuluan emrin e saj. Rob Kardashian u bë baba për herë të parë me të dashurën e tij Blac Chyna e cila lindi vajzën e tyre, me emrin Dream. Chrissy Teigen dhe John Legend gjithashtu u bën prindër për herë të parë në muajin prill, me vajzën e tyre Luna, transmeton Klan Kosova.

Më poshtë kemi bërë një përmbledhje se kush u bë nënë për herë të parë e kush baba, gjatë vitit 2016:

Louis Tomlinson mirëpriti një djalë me të dashurën e tij Briana Jungwirth.

Tyra Banks dhe i dashuri i saj Erik Asla, u bën prindër të një djali.

Chrissy Teigen dhe John Legend mirëpritën në jetë vajzën e tyre Luna.

Kelly Clarkson lindi një djalë me bashkëshortin Brandon Blackstock.

Megan Fox solli në jetë djalin e saj të cilin e pagëzoi me emrin Journey River.

Adam Levine and Behati Prinsloo u bën prindër të një vajze.

Rob Kardashian dhe Blac Chyna mirëpritën në jetë vajzen e tyre Dream.

Mila Kunis dhe bashkëshorti i saj Ashton Kutcher, u bën prindër për herë të dytë.

Russel Brand u bë baba për herë të parë gjatë vitit 2016.

Dj Khaled mirëpriti një djalë.

Candice Swanepoel u bë nënë gjatë vitit 2016.

Eddie Murphy u bë baba i një vajze me të dashurën e tij Paige Butcher.

2016 e bëri baba edhe Michael Phelps.

Ne-Yo dhe gruaja e tij u bën prindër të një djali.

