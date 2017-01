18:23, 18 Janar 2017

Ish zyrtari i lartë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ernest Luma, në Info Magazine të Klan Kosovës ka thënë se treni serb me simbole nacionaliste ishte provokim i radhës i Beogradit.

“Ngjarja ishte e vecantë në të gjitha dimensionet e saj. Nuk ka qenë vec një provokim në vazhdën e atyre që i bën Beogradi në raport me Kosovën. Në kompleksitetin e vet ka qenë gjë e vecantë. Treni ka qenë i prodhuar në Rusi, i dhënë donacion Serbisë. Dhe është synuar të futet në Kosovë për të provokuar kosovarët. Mendoj që të gjithë qytetarët e vendit janë ndjerë mirë me reagimin e institucioneve të vendit për ta ndaluar trenin. Është krejt e parëndësishme kush e ka dhënë urdhrin”.

Ai ka deklaruar se përmes këtij treni, Beogradi ka synuar t’i cojë mesazh Brukselit, në prag të kapitullit delikat të negociatave për anëtarësim, njofton Klan Kosova.

“Aleksandar Vuciq po synon që të bëjë luftë me dramë. Metafora e trenit mund të jetë më e thellë. Nuk mund të abstrahohet se mund të ketë të bëjë me Krimenë. Përmes tij Beogradi zyrtar i ka cuar mesazh Bashkimit Europian, në prag të kapitullit të V-të të negociatave, pasi Serbia do të ketë presion për ta njohur Kosovën”.

Luma ka kërkuar që muri në veri të Mitrovicës të rrënohet dhe dialogu me Serbië të ndërpritet dhe të riformatohet me urgjencë.

“Sa i përket cështjes së murit, duhet të veprohet sikur me trenin. Është përgjegjësi e institucioneve të vendit për ta bërë këtë gjë”.

“Dialogu me Serbinë në këtë formë, duhet të ndërprehet, për t’u rishqyrtuar dhe ridizajnuar. Duhet të dorëhiqen njerëzit që e kanë dizajnuar deri tani dialogun me shtetin fqinj. Ulja në tavolinë me Serbinë është e pakuptueshme sot. Një varg veprimesh tregojnë disponimin e serbëve jo për dialog, por për të shkaktuar tensione”. /klankosova.tv

