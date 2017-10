Kryeministri i vendit, përfaqësuesja e BE-së dhe ai nga ambasada amerikane, janë pajtuar që duhet bërë më shumë në luftimin e trafikimit me qenie njerëzore

11:20, 18 Tetor 2017

Kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se luftimi i trafikimit me qenie njerëzore me të gjitha mjetet ligjore do të jetë imperativ i qeverisë që drejton, njofton Klan Kosova.

Këtë deklaratë ai e ka dhënë në konferencën e organizuar me rastin e Ditë së BE-së kundër trafikimit me qenie njerëzore, ku pjesëmarrës ishin edhe shefja e misionit të BE-së në vend, Nataliya Apostolova, Stephen Banks nga ambasada amerikane dhe ministra nga ekzekutivi kosovar.

Me këtë rast, Apostolova ka deklaruar se luftimi i këtij krimi është prioritet i BE-së, e cila është e gatshme të ofrojë ndihmë për Kosovën në këtë sferë.

Ndërsa përfaqësuesi i ambasadës amerikane ka nënvizuar se bazuar në raportet e fundit Kosova ka shënuar ngritje në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, por se duhet punuar ende, duke marrë përbazë rekomandimet e raportit.

