12:30, 3 Nëntor 2017

Taylor Swift ka befasuar fansat e saj duke publikuar këngën më të re “Call It What You Want,” në mesnatë ditën e premte.

Kësaj radhe Taylor vjen me një këngë romantike të stilit te saj, për dallim nga publikimi i fundit që duket se kishte inat me të gjithë.

Në këtë këngë Taylor flet për një djalë sytë e të cilit i shndërrisin dhe inicialet e të cilit i mban në qafore.

A mund ta këtë fjalën për të dashurin Joe Alwyn?

Interesante