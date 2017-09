13:56, 3 Shtator 2017

Këngëtarja e famshme, Taylor Swift ka qenë pjesë e ceremonisë martesore të mikës së saj Abigail Anderson gjatë së shtunës.

Interpretuesja e “Look what you made me do”, ka pasur rolin e ndihmëses së nuses në këtë cerememoni, transmeton Klan Kosova.

Kjo madje faktohet edhe me fotografi të cilat janë publikuar nga kjo ceremoni, ku Swift kishte të veshur një fustan rozë, dhe flokët kaçurrela i kishte të lëshuara, ashtu, shumë thjeshtë.



