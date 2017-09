13:00, 19 Shtator 2017

Taylor Swift është ende në krye të listave me këngën e saj të fundit “Look What You Made Me Do”.

Këngëtarja 27-vjeçare ka kryesuar në Billboard Hot 100 për javën e tretë me radhë.

Një tjetër vëmendje në skenë këtë javë, është rikthimi i Sam Smith në Hot 100 me këngën e tij të re “Too Good At Goodbyes”, e cila doli në numrin pesë, transmeton Klan Kosova.

Këngë të tjera në top pesë janë “Bodak Yellow” nga Cardi B në numrin dy, “1-800-273-8255” nga Logic me Alessia Cara, Khalid në numrin tre dhe “Despacito” në numri katër.

Interesante