17:38, 29 Dhjetor 2016

Taulant Xhaka po shijon aktualisht disa pushime te merituara me familjen e tij në Londër, aty ku endet mes shopingut dhe ndeshjeve të futbollit. Por në kontrast me vëllain e tij Granitin, nuk është Premier League fokusi i mesfushorit të kombëtares shqiptare.

Për shërbimet e 25-vjeçarit janë emra të rëndësishëm të futbollit europian, si Borussia Dortmund, Schalke e Borussia Mönchengladbach në Gjermani. Negociatave që nuk kanë marrë petkun zyrtar, i shtohet edhe Valencia në Spanjë.



Ai ka kontratë me klubin deri në vitin 2021, por nëse dikush e çon ofertën në 15 milionë euro dhe lojtari është dakord, transferimi potencial mund të bëhet që në janar.

Kështu arkat e kampionëve të Zvicrës do te shtoheshin me një bonus të majmë dhe Xhaka mund të bënte një lëvizje që do ta ngrinte karrierën e tij në një tjetër nivel.



Interesante