18:28, 28 Mars 2017

Agron Thaci nga Departamenti për Tatimin në Pronë në Ministrinë e Financave, në Info Magazine të Klan Kosovës, ka thënë se në ndryshimet legjisltative për tatimin në pronë do të përfshihet edhe procedura përmbarimore.

Ai ka deklaruar se pagesa e këtij tanimit nuk është në nivelet e pritshshme dhe se pa kushtëzime, me shumë gjasë, situata do të ishte edhe më e keqe, njofton Klan Kosova.

“Shkalla e inkasimit nuk është në nivele të kënaqshme. Edhe Ministria e Financave edhe komunat nuk kanë qenë shumë të angazhuara për të përdorur masa shtrënguese. Por synojmë që në të ardhmen qytetarët të jenë të gatshëm që ta paguajnë këtë detyrim. Tani jemi duke përdorur metoda të reja të cilat shpresojmë që do të japin rezultate. Përvec disa kushtëzimeve, në legjislacionin e ri kemi paraparë të futen edhe procedurat përmbarimore”.

Thaci më tutje ka thënë se kushtëzimet e aplikuara nuk shkelin të drejtat e njeriut dhe se kjo është formë më e lehtë e detyrimit të qytetarëve për të paguar tatimin në pronë.

“Më e lehtë është që të kushtëzojmë pagesën e tatimit, sesa të shkojmë me konfiskim. Nëse kushtëzimi aplikohet në dokumenta personale, mund të ketë shkelje të të drejtave të njeriut, por jo edhe me rastin e kushtëzimit me regjistrim të veturave. Është e rëndësishme që këto masa të mbahen në fuqi. Sepse në momenti që qytetarët paguajnë detyrimet tatimore, ato mbeten thjesht të shkruara në letër”. /klankosova.tv

