14:32, 30 Prill 2017

Për ta shënuar 35 vjetorin e tregimit tragjik të Zotërinjve White, Orange, Blonde, Pink dhe Broën, regjisori dhe skenaristi Quentin Tarantino zbuloi disa sekrete të padëgjuar më parë të kultit klasik, “Reservoir Dogs”.

Duke folur në festivali ne filmit të Tribekës, Tarantino u bashkua me anëtarët e kastit, Harvey Keitel, Michael Madsen dhe Steve Buscemi.

Në bisedë mes panelit, u zbuluan disa sekrete, siç raporton Variety:

1.Reservoir Dogs ishte paraparë të bëhej dramë teatri.

2.Skena e prerjes së veshit me Michael Madsen nën ritmin e këngës “Stuck in the Middle ëith You” kishte qenë krejtësisht spontane.

3.Në një shfaqje në kinema, 33 njerëz e kishin lëshuar sallën.

4.Këngëtari i mirënjohur Tom Waits gati kishte luajtur në këtë film.

