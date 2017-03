12:04, 16 Mars 2017

Kah mesi i muajit shkurt, Whatsapp kishte tentuar ta shndërrojë një pjesë të vet sikur Snapchat, duke ua pamundësuar shfrytëzuesëve të këtij aplikacioni që ta ndryshojnë apo vendosin statusin.

Whatsapp tha për revistën TechCrunch se opsioni About Status do të jetë në dispozicion të përdoruesëve të Androidit që nga java e ardhshme, ndërkaq shpejtë do t’iu mundësohet edhe përdoruesëve të Iphone-t, transmeton Klan Kosova.

Ky ndryshim i menjëhershëm i Whatsappit tregon se sa shpejtë aplikacionet sociale duhet të reagojnë në rast se veprojnë gabimisht në tentim për t’u modernzuar, sa i përket komunikimit visual.

