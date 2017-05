Një trend i ri është shfaqur në Instagram ku njerëzit po e vënë makiaton, jo në filxhan, por në lëvore të avokados.

Makiato shërbehet në lëvoren e avokados që në pamje të parë edhe mund të japë përshtypjen e një filxhani.

Publikime të fotografie të kësaj dukurie kanë ardhur nga vende të ndryshme të botës si Turqia dhe Australia.

You order a coffee these days and are presented with one of these. An Avolatte. A latte, in the skin of an avocado. We saying @DAVEPETHARD pic.twitter.com/iMXBOQjids

— Ryan Wilson (@RyWil1311) April 28, 2017