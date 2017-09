18:54, 3 Shtator 2017

Thuhet se janë shtatë njerëz që duken ngjashëm me ju në botë.

Por, nëse Albert Einstein, do të ishte gjallë sot, ndoshta do të dukej paksa sikur ky shofer taksie në New York City, transmeton Klan Kosova.

Shumë kush e pa, ka aluduar se Einstein, me të vërtetë ka një person ”binjak”, kjo për shkak të emitimit të tij perfekt që taksisti bën ndaj njeriut më të mençur.