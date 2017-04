18:40, 10 Prill 2017

Kryeministri serb Aleksandar Vuciq ka thënë se me Senatorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës John McCain folëm për rëndësinë e dialogut me shqiptarët e Kosovës, por jo për njohjen e mundshme të Pavarësisë së Kosovës,transmeton Klan Kosova.

Duke iu përgjigjur pyetjes nëse Senatori i SHBA-së i bëri thirrje Beogradit që të njohë Pavarësinë e Kosovës dhe për të vendosur sanksione ndaj Rusisë, Vuçiq tha se me McCain foli “sinqerisht dhe haptazi”, por se asnjë nga këto pyetje nuk është parashtruar në këtë takim.

“Unë i thashë se ne duam neutralitet ushtarak. Ne kemi një partneritet me NATO-n, ushtria jonë trajnimet ushtarake i përfundon me ushtrinë ruse dhe amerikane. Ne duam marrëdhënie të mira me Rusinë, por ajo është e vendosur në rrugën evropiane. Kjo është politika jonë e vërtetë, sepse Serbia është një partner i besueshëm dhe për këtë arsye ne jemi duke respektuar Moskën, Uashingtonin, e Brukselin”, ka thënë Vuçiq në një konferencë të përbashkët shtypi me senatorin.

Duke treguar për rëndësinë e stabilitetit në Evropën Lindore, McCain tha se ai dhe kryeministri Vuçiq kanë folur rreth asaj se si të dy luftërat botërore filluan pikërisht në këtë rajon.

McCain shprehu shqetësim në lidhje me sjelljen e Rusisë dhe përpjekjet e saj për të rrëzuar qeverinë në një vend që është një fqinj i Serbisë, si dhe në lidhje me Sirinë. Në fund të fjalës së tij, falënderoi Serbinë për kontributin e saj në luftën kundër Shtetit Islamik,shkruan radiokim.

