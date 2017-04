14:41, 24 Prill 2017

Presidenti turk Recep Tajip Erdogan do të takohet në Shtëpinë e Bardhë me homologun e tij amerikan Donald Trump, gjatë vizitës në SHBA që do ta zhvillojë në mes të majit, tha zëdhënësi i presidentit turk, Ibrahim Kalin.

Bëhet e ditur se një nga temat e diskutimit do të jetë ekstradimi i mundshëm i klerikut myslimanë Fethullah Gulen.

Kalin tha poashtu se Erdogan në SHBA udhëton me ftesë të presidentit amerikan, Donald Trump, raporton Reuters, transmeton Klan Kosova

Interesante